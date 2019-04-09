СК РФ занялся детьми-«маугли», жившими в захламленной квартире в Мытищах

Москва, 9 апреля. Специалисты организовали проведение доследственной проверки по информации о том, что четыре ребенка-«маугли» проживали в антисанитарных условиях в захламленной квартире в подмосковных Мытищах. Об этом говорится на официальном сайте ГСУ СК РФ по Московской области.

Как отметили в ведомстве, СК РФ занялся данным вопросом, следствие даст правовую оценку действиям должностных лиц органов опеки и соответствующих органов профилактики. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, органы опеки изъяли четырех детей в возрасте от двух до восьми лет, обнаруженных в непригодной для проживания квартире в подмосковных Мытищах. Как сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, детей нашли полицейские, прибывшие на место после телефонного звонка соседей, обеспокоенных тем, что давно не видели ребят.

Омбудсмен подчеркнула, что квартира, в которой находились дети, была крайне захламлена и абсолютно непригодна для жизни. Кроме того, ребята никогда не посещали учебные заведения, не были прикреплены к поликлинике, а трое из них даже не имели свидетельств о рождении.

Согласно медицинскому обследованию, всем четверым детям нужна работа с дефектологом и логопедом.

Сотрудники полиции уже приступили к проведению процессуальной проверки, по итогам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела против матери детей.