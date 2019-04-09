Сотрудники Росгвардии задержали мужчину с оружием в московском ресторане

Москва, 9 апреля. Сотрудники Росгвардии задержали посетителя, угрожавшего другим в ресторане на улице Маршала Тухачевского. Мужчина был нетрезв и размахивал пистолетом, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В дежурную часть вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве поступил сигнал «тревога» с одного из охраняемых объектов. По указанному адресу было направлено два экипажа групп задержания.

Нарушитель оказался жителем Саратова, а его оружие — травматическим пистолетом. Росгвардейцы передали злоумышленника сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.