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Прощание с режиссером Георгием Данелией проходит в Москве

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Прощание с режиссером Георгием Данелией проходит в Москве

Москва, 9 апреля. В столичном Доме кино началась церемония прощания с режисером Георгием Данелией, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Советский и российский кинорежиссер Георгий Данелия скончался 4 апреля. Народному артисту СССР, любимцу многих поколений было 88 лет.

Проститься с талантливым режиссером в Дом кино пришли сотни людей. Среди них родные и близкие, друзья, коллеги, артисты, поклонники творчества Данелии.

Для многих молодых режиссеров Данелия был учителем. Россияне помнят его по фильмам «Джентльмены удачи», «Афоня», «Мимино», «Я шагаю по Москве», «Тридцать три».

Георгия Данелию похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с актером Олегом Табаковым и режиссером Станиславом Говорухиным.

Автор: Ирина Селезнева
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