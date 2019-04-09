Москвич отбился от грабителя, пытавшегося похитить у него 1 млн рублей

Москва, 9 апреля. На Тихорецком бульваре водитель внедорожника Toyota Land Cruiser дал отпор неизвестному, пытавшемуся отобрать у него деньги, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Москве.

В полицию 8 апреля обратился бизнесмен и рассказал о разбойном нападении. Инцидент произошел 4 апреля, когда злоумышленник забрался в салон машины и поджидал водителя.

Во время движения по Волгоградскому проспекту неизвестный пригрозил москвичу пистолетом и потребовал деньги. Водитель располагал суммой в 1 млн рублей.

Мужчине удалось оказать сопротивление, злоумышленник скрылся, пишет АГН «Москва». Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, ведется расследование. Ранее сообщалось, что бойкая петербурженка отбилась от грабителя с ножом, который потребовал ее телефон.