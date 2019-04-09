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В Москве могут открыть первый дом престарелых для животных

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В Москве могут открыть первый дом престарелых для животных

Москва, 9 апреля. Депутаты Мосгордумы готовы поддержать идею создания частного «дома престарелых» для животных. Об этом сообщила глава комиссии по экологической политике Зоя Зотова.

Такие дома облегчат жизнь животным и их хозяевам, у которых нет времени ухаживать за пожилыми любимцами. Зотова добавила, что если кто-то из предпринимателей захочет создать такой приют, московские депутаты не будут против, отмечает «ФедералПресс».

Первые приюты для старых животных появились в Японии. Они живут в комфортных условиях, за ними постоянно наблюдают специалисты, а хозяева могут в любое время навестить любимца, пишет АГН «Москва».

Ранее сообщалось, что в прошлом году в контактных зоопарках животные покусали около 30 посетителей. В основном агрессивными оказались лисы и мелкие грызуны.

Автор: Ирина Селезнева
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