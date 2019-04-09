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В Москве разработали эффективную методику лечения переломов шейки бедра

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В Москве разработали эффективную методику лечения переломов шейки бедра

Москва, 9 апреля. Столичные хирурги за 2018 год прооперировали 8 тысяч пациентов с переломом шейки бедра, что в два раза больше показателей 2017 года. Об этом рассказал главный внештатный травматолог Москвы Вадим Дубров. 

Для старшего поколения такой перелом очень опасен из-за долгой реабилитации. Однако московские врачи разработали уникальную систему терапии, которая помогает встать на ноги уже через несколько дней. Об этом говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.

По словам Вадима Дуброва, по программе «Перелом бедра 60+» помощь оказывают в течение первых 48 часов. Специалист добавил, что скорость оказания медпомощи напрямую связана с высокими шансами быстрого восстановления.

В настоящее время операции по эндопротезированию с применением высокотехнологического хирургического лечения выполняют в 22 больницах Москвы. Это предотвращает развитие некроза костной ткани и сопутствующих патологий, в том числе пневмонии и тромобоза.

Российская столица находится на втором месте среди российских регионов по продолжительности жизни горожан — в среднем она составляет 78 лет. Москва уступает только Ингушетии.

Ранее сообщалось, что медики в Московской области помогли родить здорового ребенка женщине с патологией   — пациентке с сахарным диабетом и почечной недостаточностью. 

Автор: Юлия Шелковенко
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