На закрытом участке фиолетовой ветки метро Москвы обновили инфраструктуру

Москва, 9 апреля. На закрытых станциях Таганско-Краснопресненской линии московского метро обновили инфраструктуру, сообщили в пресс-службе столичного метропролитена.

Восемь станций фиолетовой ветки закрыли с 6 по 10 апреля для строительства Некрасовской линии метро. Рабочие воспользовались этой паузой и обновили пассажирские зоны. На данном участке заменили шпалы, контактный рельс, положили щебень, покрасили светофоры.

На станциях провели техобслуживание эскалаторов, отмыли светильники, поставили новые осветительные приборы, а также заменили тактильную плитку, пишет РИАМО. Ранее сообщалось, что в столичном метро снова выпустят жетоны с функцией платежной карты «Тройка».