Памятники Пушкину и Гагарину в Москве отмоют к майским праздникам

Москва, 9 апреля. Коммунальщики проведут промывку памятников до конца апреля, работы проконтролируют сотрудники столичного департамента культурного наследия, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Первым делом рабочие отмоют памятники космонавту Юрию Гагарину и поэту Александру Пушкину. Эти монументы находятся в списке объектов культурного наследия.

Рабочие уделят внимание тем частям скульптур, где есть следы коррозии и загрязнений. Коммунальщики для осуществления работ планируют задействовать автовышку, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в российской столице стартовал весенний месячник по уборке и благоустройству города.