Памятники Пушкину и Гагарину в Москве отмоют к майским праздникам
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Москва, 9 апреля. Коммунальщики проведут промывку памятников до конца апреля, работы проконтролируют сотрудники столичного департамента культурного наследия, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.
Первым делом рабочие отмоют памятники космонавту Юрию Гагарину и поэту Александру Пушкину. Эти монументы находятся в списке объектов культурного наследия.
Рабочие уделят внимание тем частям скульптур, где есть следы коррозии и загрязнений. Коммунальщики для осуществления работ планируют задействовать автовышку, пишет «Вечерняя Москва».
Ранее сообщалось, что с 1 апреля в российской столице стартовал весенний месячник по уборке и благоустройству города.