Москвичей ждет дождливая, но теплая погода 9 апреля

Москва, 9 апреля. Погода в российской столице 9 апреля будет облачной с прояснениями, местами возможен дождь, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра РФ.

Температура воздуха составит +16 градусов, в ночное время суток столбики термометров покажут +5 +7 градусов. Ветер подует с южной стороны со скоростью до 15 метров в секунду.

Вторник в Москве будет очень теплым, но уже 10 апреля будет немного холоднее. Температура воздуха опустится до +10 градусов, сезон дождей затянется. Перед выходными осадков станет меньше, пишет «Вечерняя Москва».