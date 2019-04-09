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Москвичей ждет дождливая, но теплая погода 9 апреля

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Москвичей ждет дождливая, но теплая погода 9 апреля

Москва, 9 апреля. Погода в российской столице 9 апреля будет облачной с прояснениями, местами возможен дождь, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра РФ.

Температура воздуха составит +16 градусов, в ночное время суток столбики термометров покажут +5 +7 градусов. Ветер подует с южной стороны со скоростью до 15 метров в секунду.

Вторник в Москве будет очень теплым, но уже 10 апреля будет немного холоднее. Температура воздуха опустится до +10 градусов, сезон дождей затянется. Перед выходными осадков станет меньше, пишет «Вечерняя Москва».

Автор: Ирина Селезнева
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