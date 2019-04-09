Власти Москвы представили на Arabia Expo 2019 новые меры поддержки инвесторов

Москва, 9 апреля. В российской столице проходит международная выставка Arabia Expo, на которой власти Москвы представили новые меры поддержки промышленности, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Новые меры ориентированы на импортозамещение, увеличение числа рабочих мест и стимулирование налогов. Как рассказал глава департамента инвестполитики Москвы Александр Прохоров, для инвестора важным является платежеспособный заказчик и гарантия сбыта товаров и услуг.

Самыми популярными механизмами стали офсетные контракты, то есть долгосрочные закупки государством российских товаров, пишет «Вечерняя Москва». Ранее сообщалось, что 18 апреля в Москве пройдет форум «Цифровая эволюция бизнеса».

На площадке для дискуссии соберутся представители отечественных и зарубежных IT-компаний. А в начале июля в российской столице организуют форум по развитию парламентаризма.