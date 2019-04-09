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Синоптики предупредили москвичей о небольшом дожде во вторник

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Синоптики предупредили москвичей о небольшом дожде во вторник

Москва, 9 апреля. Облачная погода с температурой воздуха не выше 16 градусов тепла прогнозируется в Москве во вторник. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что местами пройдет небольшой дождь. Синоптики прогнозируют в Москве температуру 14-16 градусов выше нуля​​​. Ветер будет южный со скоростью 5-10 метров в секунду.

Ранее Гидрометцентр рассказал, каким будет лето в 2019 году. Согласно прогнозу, уже в апреле температура воздуха превысит норму на востоке Северо-Запада, на Чукотке и на севере Урала и Сибири.

В мае тепло придет на Таймыр, Урал и в Приволжье. В летние месяцы термометр продолжит показывать превышающие средние показатели значения. В июне нестандартно теплая погода будет наблюдаться на юге Приволжского и Южного округов, на северо-востоке Урала и севере Сибири, на западе Якутии и Приморья.

В середине лета особенно высокие температуры ожидаются на юге страны. По мнению синоптиков, в Сибири летние температуры могут превысить прошлогодние значения. Теплый август ожидается в Центральной России и на Северо-Западе. Также Гидрометцентр прогнозирует теплое начало осени в европейской части РФ.

Синоптики предупредили москвичей о небольшом дожде во вторник

Автор: Алия Садыкова
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