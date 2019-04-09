Органы опеки изъяли четырех детей из захламленной квартиры в Мытищах

Москва, 9 апреля. Органы опеки изъяли четырех детей, обнаруженных в непригодной для проживания квартире в подмосковных Мытищах. Как сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, детей нашли полицейские, прибывшие на место после телефонного звонка соседей, обеспокоенных тем, что давно не видели ребят.

По словам Мишоновой, квартира была крайне захламлена и абсолютно непригодна для жизни. Кроме того, находившиеся в ней дети в возрасте от двух до восьми лет никогда не посещали учебные заведения, не были прикреплены к поликлинике, а трое из них даже не имели свидетельств о рождении.

«Все было сделано в интересах детей. Оставлять их в квартире в этих антисанитарных условиях было невозможно. Маме в органах опеки и попечительства были даны разъяснения о ее дальнейших действиях», — заявила уполномоченная по права ребенка.

По ее словам, если мать детей сможет доказать свое материнство в отношении троих детей, а также продемонстрирует четкое намерение изменить свой образ жизни и способность содержать и воспитывать детей, то органы опеки вернуть всех изъятых детей назад в семью.

Согласно медицинскому обследованию, всем четверым детям нужна работа с дефектологом и логопедом. Сотрудники полиции уже приступили к проведению процессуальной проверки, по итогам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела против матери детей.