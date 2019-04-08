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Бесплатные автобусы на юго-востоке Москвы перевезли более 750 тысяч пассажиров в выходные

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Бесплатные автобусы на юго-востоке Москвы перевезли более 750 тысяч пассажиров в выходные

Москва, 8 апреля. Бесплатные автобусы, запущенные на время закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии метро, перевезли более 750 тысяч пассажиров за минувшие выходные. В понедельник пассажиропоток вырос на 76%, по сравнению с субботой, сообщили в пресс-службе «Мосгортранса».

К началу рабочей недели в районе закрытого отрезка фиолетовой ветки организовали 10 дополнительных бесплатных маршрутов. Теперь наземный транспорт курсирует по 24 путям. В первую половину понедельника бесплатными автобусами и троллейбусами воспользовались 342 тысячи человек, сообщает РИАМО.

Напомним, участок Таганско-Краснопресненской линии московского метро между станциями «Пролетарская» и «Котельники» закрылся с 6 апреля. Отрезок заработает в нормальном режиме 11 апреля. Ранее московских автомобилистов предупредили о сложной дорожной ситуации на юго-востоке столицы, связанной с ограничениями, введенными на время закрытия участка фиолетовой ветки.

Автор: Василиса Бойко
Источник: РИАМО
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