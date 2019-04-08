Собянин рассказал о модернизации лечения инфекционных больных в Москве

Москва, 8 апреля. Новые корпуса построят в инфекционной клинической больнице №1, детской городской клинической больнице Святого Владимира и многопрофильной больнице с роддомом в Коммунарке. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава столицы посетил сегодня Детскую инфекционную клиническую больницу №6. Собянин рассказал, что в Москве необходимо модернизировать схему лечения инфекционных больных. Старые больничные корпуса уже не отвечают современным требованиям.

«Поэтому мы приняли сложное, тяжелое, но необходимое решение о строительстве, по сути дела, двух новых больниц общей площадью около 140 тысяч квадратных метров», — сообщил глава Москвы.

По словам Сергея Собянина, через три или четыре года помощь инфекционным больным в столице достигнет нового уровня. Во всех новых корпусах появятся боксированные палаты и мельцеровские боксы. Также здесь разместят лаборатории, диагностическое оборудование и операционные, чтобы инфекционные больные могли получить все необходимое лечение на месте. После строительства новых корпусов количество мельцеровских боксов в Москве вырастет в 2,5 раза, а изолированное размещение больных станет новым стандартом вместо общей палаты, сообщает РИАМО.