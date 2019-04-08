Ограбивший московского таксиста мужчина оставил на месте преступления iPhone

Москва, 8 апреля. Мужчина избил и ограбил водителя такси в Москве. Вычислить преступника помог iPhone, который злоумышленник выронил в автомобиле.

Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье. Злоумышленник пытался остановить автомобиль в Оружейном переулке. К мужчине подъехал 58-летний водитель Ford Focus и предложил подвезти до места назначения. Преступник сел на переднее пассажирское сидение и попросил доставить его на 1-й Машиностроительный проезд.

Как только водитель тронулся с места, мужчина попросил остановить машину и начал бить таксиста кулаком по голове. Затем преступник вытащил из кармана куртки пострадавшего 2800 рублей и скрылся в неизвестном направлении. Правоохранительным органам удалось оперативно установить личность 24-летнего вора, поскольку злоумышленник выронил в салоне автомобиля свой iPhone 5, сообщает KP.RU.

Ранее сообщалось, что два мигранта ограбили таксиста в Подмосковье и скрылись на его автомобиле. Преступники были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.