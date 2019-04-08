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У жилого дома в Подмосковье обнаружили гранату

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У жилого дома в Подмосковье обнаружили гранату

Москва, 8 апреля. Граната была обнаружена возле одного из жилых домов, расположенных в подмосковном Щелкове. Опасный предмет оперативно изъяли взрывотехники, при этом эвакуация жителей не потребовалась, сообщает источник Федерального агентства новостей.

Граната была обнаружена у дома №17 по улице Космодемьянской. Опасный предмет будет уничтожен. Предполагается, что находка является ручной противопехотной гранатой типа Ф-1.

Ранее сообщалось, что у израильтянки в «Шереметьево» нашли макет гранаты Ф-1. Предмет был обнаружен в багаже женщины во время досмотра.

Автор: Василиса Бойко
Источник: Федеральное агентство новостей
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