Жителей Подмосковья ожидают ночные заморозки и снег в конце недели

Москва, 8 апреля. Столбики термометров в Подмосковье опустятся до отрицательных значений в конце недели. Также жителей Московской области ожидают небольшие осадки в виде снега, сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Ночью в пятницу температурные показатели по Подмосковью будут находиться в области ноля градусов, а местами столбики термометров опустятся до -2. Субботней ночью возможно похолодание до -4 градусов. В Москве на выходных в темное время суток столбики термометров опустятся до ноля градусов. Максимальная температура днем в пятницу составит от +5 до +10 градусов. В субботу термометры покажут от +4 до +9.

Также синоптики прогнозируют ветреную погоду и небольшой снегопад. По словам Марины Макаровой, подобные метеоусловия соответствуют климатической норме апреля. Постепенно температура воздуха в столичном регионе будет повышаться. В начале следующей недели прогнозируется всплеск тепла, а температура превысит климатическую норму на 4—6 градусов.

Ранее сообщалось, что синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве на понедельник. Предупреждение связано с сильными порывами ветра.