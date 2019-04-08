Плавательный центр в «Лужниках» оформят в стиле хай-тек

Москва, 8 апреля. Интерьеры Дворца водных видов спорта в «Лужниках», открытие которого запланировано на сентябрь текущего года, оформят в стиле хай-тек. Плавательный центр будет оснащен в соответствии с современными техническими стандартами.

Во Дворце появятся аквапарк, три бассейна, серфинг-тренажер, спа-зона, джакузи, спортивные залы и фуд-корты. Комплекс разместится на шести этажах, а его общая площадь составит 56,5 тысячи квадратных метров. На территории Дворца предусмотрены зоны как для профессиональных спортсменов, так и для желающих просто хорошо провести время. Также на первом этаже комплекса откроются магазины спортивных товаров, бар, ресторан и раздевалки.

Дизайн помещений утвердили в Москомархитектуре. Для стиля хай-тек характерно обилие деталей из стекла, придающих дополнительный свет и объем. Главным элементом дизайна Дворца водных видов спорта станут кольца.

«Они будут повторяться в декоративном оформлении ограждений, стен и потолков, форме бассейнов, фонтанов, осветительных приборов и предметов интерьера», — рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Летом посетители плавательного центра смогут позагорать под открытым небом, так как крыша Дворца будет раздвигаться. Также в помещениях установят кадки с тропическими пальмами. Знаковым объектом Дворца водных видов спорта станет пятиметровая скульптура, выполненная из металлической проволоки. Композицию из фигур трех пловчих установят в холле плавательного центра.

Возле бассейнов установят цифровые экраны, чтобы посетители комплекса могли видеть показатели температуры воды, воздуха и время. Также здесь будут транслироваться соревнования и расписания спортивных событий, сообщает «Вечерняя Москва».