Москва полностью обновит трамвайный парк к 2024 году

Москва, 8 апреля. Трамваи нового поколения, носящие название «Витязь-Москва», запустят в течение месяца на маршрутах депо имени И.В. Русакова. Полностью обновить трамвайный парк власти Москвы планируют к 2024 году.

В ближайшее время проехать в новых вагонах смогут пассажиры трамвайных маршрутов, проходящих в центре и на востоке столицы. В Москве уже работают 250 трамваев «Витязь-Москва». Ими пользуются пассажиры направлений Октябрьского депо и депо имени Н.Э. Баумана, проходящих на северо-востоке, востоке, юго-востоке, юге и в центре города. Инновационный транспорт, который позволяет быстро и комфортно перемещаться по мегаполису, ежедневно перевозит 315 тысяч пассажиров, рассказал главный инженер Мосгортранса Павел Хмелев.

Первые трамваи «Витязь-Москва» вышли на столичные маршруты в 2017 году. Современный транспорт отличается бесшумностью хода, а низкопольные вагоны облегчают посадку и высадку пассажиров с ограниченными возможностями. Также трамваи оснащены системами климат-контроля и спутниковой навигации, камерами видеонаблюдения и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Производитель обслуживает транспортные средства в течение 30 лет. До конца текущего года в парки Москвы поступит еще более 70 современных трамваев, сообщает «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что в Москве пройдет ежегодный парад ретротрамваев. Мероприятие состоится 20 апреля.