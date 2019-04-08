Родители школьников смогут следить за успеваемостью на сайте мэра Москвы

Москва, 8 апреля. Родители московских школьников получили легкий доступ к домашним заданиям своих детей. Соответствующая функция появилась на сайте мэра Москвы.

Чтобы следить за успеваемостью учащихся, родителям нужно зайти в личный кабинет на портале mos.ru и добавить виджет «Ребенок в школе». Новая функция позволит увидеть, когда ребенок выходит из школы, и проинформирует об оценках. Также столичные родители узнают, что задали школьнику на дом, и смогут скачать и распечатать файл с заданием, рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы. Чтобы воспользоваться новыми возможностями, нужно завести учетную запись в «Электронном дневнике» и указать в личном кабинете номер телефона, адрес электронной почты и СНИЛС.

Напомним, личный кабинет пользователя на портале mos.ru дает жителям Москвы оперативный доступ ко всем сервисам столицы. Здесь можно отслеживать городские события, оформлять и подавать документы, а также оплачивать счета. Всего москвичам доступно более 260 электронных услуг и сервисов, сообщает «Вечерняя Москва».