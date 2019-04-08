Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Работу московских аэропортов ограничат в связи с репетицией парада Победы

379
0 Оставить комментарий

Работу московских аэропортов ограничат в связи с репетицией парада Победы

Москва, 8 апреля. Временные ограничения на полет самолетов вводятся в воздушном пространстве над Москвой в связи с репетицией парада Победы. Об этом сообщает ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации».

Ограничения вводятся на 25 минут 8, 10, 12, 15, 17, 19 и 22 апреля. Столичный аэропорт «Внуково» не будет в эти дни принимать и отправлять рейсы с 7.40 до 8.05. Работа аэропортов «Домодедово» и «Жуковский» будет ограничена с 7.45 до 8.10. Московский аэропорт «Шереметьево» будет работать без ограничений.

Уточняется, что в случае неблагоприятных метеоусловий в обозначенные выше дни репетиция может пройти в резервные даты 9, 11, 16, 18, 23 и 24 апреля. Сотрудники аэропортов и авиакомпаний заранее извещены об изменениях в режиме работы посредством NOTAM. Сообщается, что ограничения коснутся незначительного количества рейсов.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Москвы задержали и отменили более 20 рейсов. Изменения в расписании были связаны с погодными условиями.

Автор: Василиса Бойко
Источник: Сайт ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации»
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров