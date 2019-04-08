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Дождливая погода ожидается в Москве в понедельник

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Дождливая погода ожидается в Москве в понедельник

Москва, 8 апреля. Жителей и гостей Москвы ожидает дождливая погода в первый день рабочей недели. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в столице 8 апреля будет находиться в диапазоне от +9 до +11 градусов. К ночи столбики термометров опустятся до +5. В Подмосковье днем ожидается температура от +7 до +12. К ночи в области похолодает до +3.

В понедельник в Москве будет дуть юго-восточный ветер, скорость которого составит от 5 до 10 метров в секунду. Также прогнозируются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики объявили в Москве «желтый» уровень погодной опасности на понедельник из-за прогнозируемых сильных порывов ветра. Предупреждение действует с 9.00 до 21.00.

 

Автор: Василиса Бойко
Источник: Гидрометцентр России
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