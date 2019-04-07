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Полиция отпустила задержанных в Москве британцев под подписку о невыезде

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Полиция отпустила задержанных в Москве британцев под подписку о невыезде

Москва, 7 апреля. Двое граждан Великобритании, которых ранее задержали в столице с неизвестным порошком, отпущены под подписку о невыезде. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

Проверка документов отделения полиции, в которое доставили иностранцев, показала, что они пробыли там менее трех часов.

«У них не тяжкая статья, поэтому их отпустили под подписку о невыезде, в дальнейшем они должны явиться к следователю на допрос», — рассказал Иван Мельников представителю РБК.

Ранее агентство «Интерфакс» сообщило со ссылкой на источник в правоохранительных органах о задержании двух подданных Великобритании на Чистых прудах в Москве. Заметив приближающихся полицейских, молодые мужчины выбросили два пакетика с неизвестным порошком.

Автор: Василиса Бойко
Источник: Интерфакс
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