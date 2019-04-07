Забег «Апрель» собрал около 5 тысяч москвичей в «Лужниках»

Москва, 7 апреля. Традиционный забег «Апрель», который стартовал сегодня на московском стадионе «Лужники», собрал около 5 тысяч участников. Мероприятие послужило открытием бегового сезона в столице, рассказал руководитель Департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев.

Забег привлек внимание горожан с разным уровнем подготовки. Начинающие спортсмены окунулись в атмосферу праздника, а профессионалы смогли показать хороший результат. Длина дистанции забега составила пять километров. Маршрут забега проходил по Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной, откуда открывается вид на «Москва-Сити», Воробьевскую набережную и МГУ имени М.В. Ломоносова.

Лидером среди мужчин стал москвич, преодолевший дистанцию за 14 минут 49 секунд. Самой быстрой среди женщин оказалась жительница столицы, пришедшая к финишу с результатом 16 минут 50 секунд. Отмечается, что двум самым юным участникам забега по 14 лет. Самой возрастной женщиной, пробежавшей дистанцию, стала 63-летняя москвичка, а самому старшему мужчине, поучаствовавшему в спортивном мероприятии, 81 год.

Ранее в Москве прошла акция «10 тысяч шагов к жизни». Мероприятие было приурочено к Всемирному дню здоровья.