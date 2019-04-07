Фура парализовала три полосы Ярославского шоссе в Москве

Москва, 7 апреля. Серьезная авария с участием фуры и внедорожника произошла на Ярославском шоссе в Москве. В результате ДТП грузовик перевернулся и перекрыл три полосы. В распоряжение Федерального агентства новостей поступило видео с места аварии.

Сообщается, что фура столкнулась с автомобилем марки Lexus. Информации о пострадавших в результате ДТП на данный момент не поступало.

Ранее сообщалось об аварии в Домодедово, в результате которой погибло шесть человек. Водитель микроавтобуса Mercedes, ехавшего из Тулы в Москву, врезался в стоящую фуру, остановившуюся из-за затруднения в движении.