Собянин рассказал об особенностях строительства Некрасовской линии метро

Москва, 7 апреля. Новую линию Московского метрополитена, которая будет носить название Некрасовская, планируют запустить в два этапа. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

В ближайшие месяцы пассажиры московской подземки получат доступ к отрезку Некрасовской линии, который протянется от станции «Некрасовка» до станции «Косино». На втором этапе состоится пуск участка от «Косино» до «Авиамоторной». Планируется, что вторая часть работ завершится к началу 2020 года.

Особенность новой, розовой ветки столичной подземки заключается в двухпутных тоннелях, которые прокладываются проходческими щитами «Лилия» и «Виктория».

«Увеличивается скорость прохождения щита, уменьшается стоимость прокладки, обеспечивается безопасность эксплуатации линии. Это уже новая современная технология, которая просто была невозможна в предыдущие годы», — отметил Сергей Собянин.

Протяженность Некрасовской линии метро составит 18,6 километра, сообщает телеканал «360». Новая ветка будет включать восемь станций и напрямую соединится с Большой кольцевой линией.

Ранее сообщалось, что в связи со строительством Некрасовской линии в Москве с 6 по 10 апреля закрыли участок Таганско-Краснопресненской ветки. На это время для удобства пассажиров запущены компенсационные автобусы.