Автомобилистов предупредили о сложной дорожной обстановке на юго-востоке Москвы

Москва, 7 апреля. Столичные власти просят автомобилистов отказаться от поездок на личном транспорте на юго-востоке Москвы. В понедельник здесь прогнозируется сложная дорожная обстановка из-за ограничений, введенных на время закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии метро, сообщает пресс-служба московского Центра организации дорожного движения.

Администрация столицы призывает водителей заранее ознакомиться с изменениями в схеме движения транспорта в районе закрытого отрезка фиолетовой ветки. Москвичам рекомендуют по возможности выбирать пути объезда. Также жителям столицы советуют выезжать из районов в сторону центра не позднее 6.00 в понедельник, а возвращаться после 21.30, когда окончится вечерний час-пик.

Напомним, восемь станций Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена закрыли с 6 по 10 апреля из-за строительства Некрасовской ветки. На этот период в районе закрытого участка по выделенным полосам начали ходить компенсационные автобусы.