Авиадиспетчеры опровергли информацию об опасном сближении двух самолетов над Москвой

Москва, 7 апреля. Сообщение о двух самолетах, едва не столкнувшихся в небе над Москвой, было опровергнуто. Представитель ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения в РФ» (ГК по ОрВД), предоставляющей аэронавигационные услуги, не подтвердил опубликованную ранее в СМИ информацию.

Сегодня в некоторых медиа появилось сообщение, что в небе над «Шереметьево» чуть не столкнулись бизнес-джет и британский Airbus A-380, следовавший из Лондона в Гонконг.

«Опасных сближений в московской воздушной зоне в минувшие сутки зафиксировано не было», — передает РИА Новости официальный комментарий.

Ранее сообщалось, что в столичных аэропортах задержали и отменили более 20 рейсов. Изменения в расписании были связаны с погодными условиями.