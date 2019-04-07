Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Авиадиспетчеры опровергли информацию об опасном сближении двух самолетов над Москвой

58
0 Оставить комментарий

Авиадиспетчеры опровергли информацию об опасном сближении двух самолетов над Москвой

Москва, 7 апреля. Сообщение о двух самолетах, едва не столкнувшихся в небе над Москвой, было опровергнуто. Представитель ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения в РФ» (ГК по ОрВД), предоставляющей аэронавигационные услуги, не подтвердил опубликованную ранее в СМИ информацию.

Сегодня в некоторых медиа появилось сообщение, что в небе над «Шереметьево» чуть не столкнулись бизнес-джет и британский Airbus A-380, следовавший из Лондона в Гонконг.

«Опасных сближений в московской воздушной зоне в минувшие сутки зафиксировано не было», — передает РИА Новости официальный комментарий.

Ранее сообщалось, что в столичных аэропортах задержали и отменили более 20 рейсов. Изменения в расписании были связаны с погодными условиями.

Автор: Василиса Бойко
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров