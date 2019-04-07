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Сотрудники Росгвардии задержали в Москве европейца с наркотиками

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Сотрудники Росгвардии задержали в Москве европейца с наркотиками

Москва, 7 апреля. Московские сотрудники Росгвардии задержали 36-летнего мужчину, при котором был обнаружен пакетик с наркотическим веществом. Задержанный оказался гражданином одной из стран Западной Европы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на мужчину на улице Макаренко. Увидев патрульный автомобиль, иностранец резко сменил направление движения и ускорил шаг. На ходу мужчина попытался незаметно избавиться от свертка светло-серого цвета.

Росгварейцы задержали подозрительного гражданина и вызвали на место следственно-оперативную группу. Экспертиза установила, что в выброшенном европейцем пакетике находится мефедрон, который является наркотическим веществом. Для дальнейшего разбирательства иностранец передан полицейским, сообщает РИА Новости.

 

Автор: Василиса Бойко
Источник: РИА Новости
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