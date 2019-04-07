Пожар в московском метро ликвидирован

Москва, 7 апреля. Пожар произошел на Сокольнической линии Московского метрополитена сегодня. На данный момент возгорание ликвидировано. В распоряжение Федерального агентства новостей поступило видео с места событий.

По информации, поступившей от МЧС, в перегоне между станциями «Парк культуры» и «Комсомольская» тлел кабель. Движение поездов на этом участке было приостановлено из-за сильного задымления подземки.

Эвакуация людей не потребовалась, в результате ЧП никто не пострадал. Сейчас Московский метрополитен работает в обычном режиме.