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Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве

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Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве

Москва, 7 апреля. Синоптики предупредили москвичей о «желтом» уровне погодной опасности. Неблагоприятные метеоусловия ждут жителей столицы в понедельник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Причиной, по которой погоду в Москве 8 апреля можно назвать потенциально опасной, стал сильный юго-восточный ветер. Его скорость в порывах будет достигать 15 метров в секунду. Также в столичном регионе местами пройдут умеренные дожди. Предупреждение о погодной опасности будет действовать в Москве и Подмосковье с 9.00 до 21.00 в понедельник.

Ранее синоптики предупредили аллергиков о неблагоприятной погоде в Москве. Растения, вызывающие аллергический ринит, уже начали распространять пыльцу.

Автор: Василиса Бойко
Источник: Гидрометцентр России
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