Полиция Москвы задержала двух британцев с неизвестным порошком

Москва, 7 апреля. Московские полицейские задержали двух преподавателей английского из Великобритании в центре столицы. При иностранцах находились пакеты с неизвестным порошком.

Граждане Великобритании попали в руки сотрудников правоохранительных органов днем в субботу на Чистых прудах. Заметив приближающихся полицейских, молодые мужчины выбросили два пакетика с неустановленным веществом.

Сейчас неизвестный порошок направлен на экспертизу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Как пишет KP.RU, факт задержания британцев подтвердили в пресс-службе Росгвардии.