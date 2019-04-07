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Полиция Москвы задержала двух британцев с неизвестным порошком

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Полиция Москвы задержала двух британцев с неизвестным порошком

Москва, 7 апреля. Московские полицейские задержали двух преподавателей английского из Великобритании в центре столицы. При иностранцах находились пакеты с неизвестным порошком.

Граждане Великобритании попали в руки сотрудников правоохранительных органов днем в субботу на Чистых прудах. Заметив приближающихся полицейских, молодые мужчины выбросили два пакетика с неустановленным веществом.

Сейчас неизвестный порошок направлен на экспертизу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Как пишет KP.RU, факт задержания британцев подтвердили в пресс-службе Росгвардии.

Автор: Василиса Бойко
Источник: Интерфакс
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