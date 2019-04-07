Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Перегон на станции метро «Чистые пруды» в Москве заволокло дымом

85
0 Оставить комментарий

Перегон на станции метро «Чистые пруды» в Москве заволокло дымом

Москва, 7 апреля. Перегон на станции Московского метрополитена «Чистые пруды» заволокло дымом. Поезда на красной ветке подземки стоят, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

По поступившей информации, в перегоне между двумя станциями тлеет кабель. Сотрудники МЧС уже прибыли на место происшествия. На данный момент возгорание пытаются устранить с помощью огнетушителей. Через громкоговорители метрополитена объявляют, что отправление поездов задерживается по техническим причинам.

Ранее в Москве загорелась подземная парковка, расположенная под комплексом жилых домов на севере столицы. В результате ЧП одному человеку потребовалась помощь медиков.

Автор: Татьяна Костянова
Источник: Федеральное агентство новостей
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров