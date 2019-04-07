Перегон на станции метро «Чистые пруды» в Москве заволокло дымом
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Москва, 7 апреля. Перегон на станции Московского метрополитена «Чистые пруды» заволокло дымом. Поезда на красной ветке подземки стоят, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.
По поступившей информации, в перегоне между двумя станциями тлеет кабель. Сотрудники МЧС уже прибыли на место происшествия. На данный момент возгорание пытаются устранить с помощью огнетушителей. Через громкоговорители метрополитена объявляют, что отправление поездов задерживается по техническим причинам.
Ранее в Москве загорелась подземная парковка, расположенная под комплексом жилых домов на севере столицы. В результате ЧП одному человеку потребовалась помощь медиков.