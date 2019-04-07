Пожар в подземном паркинге на севере Москвы ликвидирован

Москва, 7 апреля. Спецслужбы ликвидировали пожар в подземном паркинге, расположенном под комплексов домов на севере Москвы. В результате ЧП одному человеку понадобилась медицинская помощь, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о возгорании по адресу Ленинградское шоссе, дом 29 поступило в дежурную часть 7 апреля в 9.23. Пожар был полностью ликвидирован в 11.19. По уточненной информации, площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Огонь охватил восемь гаражных боксов.

Из жилых зданий было эвакуировано 400 человек. На месте работали 153 сотрудника экстренных служб и 43 единицы техники.