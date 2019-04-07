Подземный паркинг жилого комплекса загорелся на севере Москвы

Москва, 7 апреля. Огонь охватил два бокса подземного паркинга, расположенного под комплексом домов на севере Москвы. Из пожара спасен один человек, который был передан медицинским работникам, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по столице.

Сообщение о возгорании по адресу Ленинградское шоссе, дом 29 поступило в дежурную часть 7 апреля в 9.23. Огонь охватил 50 квадратных метров. В 10.35 пожару был присвоен третий ранг сложности. Из жилых домов, расположенных вблизи ЧП, эвакуировали 200 человек. На месте возгорания работают 50 сотрудников экстренных служб и 18 единиц техники. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Ранее сообщалось о пожаре на одном из складов на северо-западе Москвы. Там загорелась кровля неэксплуатируемого здания, после чего огонь перекинулся на соседний офис.