Два человека погибли при пожаре в Подмосковье

Москва, 7 апреля. Два человека стали жертвами пожара в частном жилом доме, расположенном в городском округе Орехово-Зуево. Также поступила информация об одном пострадавшем в результате данного ЧП.

Сообщение о пожаре в доме №65 по Советской улице, находящемся в населенном пункте Губино, поступило в дежурную часть 7 апреля в 5.11 утра. В 5.40 открытое горения было ликвидировано сотрудниками спецслужб. При разборе завалов были найдены два тела, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Подмосковья. Обстоятельства произошедшего и личности жертв устанавливаются.

Ранее сообщалось о взрыве газового баллона в жилом доме в подмосковном Раменском. В результате ЧП погибли два человека.