Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в Подмосковье

206
0 Оставить комментарий

Два человека погибли при пожаре в Подмосковье

Москва, 7 апреля. Два человека стали жертвами пожара в частном жилом доме, расположенном в городском округе Орехово-Зуево. Также поступила информация об одном пострадавшем в результате данного ЧП.

Сообщение о пожаре в доме №65 по Советской улице, находящемся в населенном пункте Губино, поступило в дежурную часть 7 апреля в 5.11 утра. В 5.40 открытое горения было ликвидировано сотрудниками спецслужб. При разборе завалов были найдены два тела, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Подмосковья. Обстоятельства произошедшего и личности жертв устанавливаются.

Ранее сообщалось о взрыве газового баллона в жилом доме в подмосковном Раменском. В результате ЧП погибли два человека.

Автор: Василиса Бойко
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров