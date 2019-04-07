Москвичи пройдут «10 тысяч шагов к жизни» в честь Всемирного дня здоровья

Москва, 7 апреля. Жители Москвы примут участие в акции «10 тысяч шагов к жизни», которая пройдет в честь Всемирного дня здоровья. Мероприятие стартует 7 апреля в 11.00 на главной аллее ВДНХ у памятника Ленину.

Участники акции пройдут по ВДНХ, Останкинскому парку и Ботаническому саду. Открывать мероприятие будет его организатор академик Лео Бокерия. В рамках акции участники измерят давление, пройдут инструктаж по ЗОЖ и ГТО. Также в программе массовая зарядка с известными артистами, флешмоб #ПередайСердце и участие во всероссийской эстафете «Каждому городу — маршрут здоровья». В ее рамках в районах Москвы будет передаваться эстафета по маршрутам здоровья.

Акция направлена на привлечение внимания жителей столицы к здоровому образу жизни и основана на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения проходить от шести до десяти тысяч шагов в день. Также организаторы мероприятия ставят своей целью напомнить горожанам о необходимости профилактики и своевременной диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Лео Бокерия передаст символ акции «10 тысяч шагов к жизни» представителям Москвы.

Ранее сообщалось, что 7 апреля москвичи смогут измерить давление на площади Киевского вокзала в демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров. Ведущие врачи столицы дадут жителям различные рекомендации.