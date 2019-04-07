Синоптики пообещали москвичам теплое воскресенье

Москва, 7 апреля. Жителей и гостей Москвы ждут тепло и переменная облачность в воскресенье. Также синоптики прогнозируют, что местами пройдут небольшие дожди, сообщает центр погоды «Фобос».

В последний день текущей недели Москва и область окажутся на границе антициклона с запада и облачного циклонического вихря с востока. Столбики термометров в столице покажут от +8 до +10 градусов. В Подмосковье температура воздуха будет находиться в диапазоне от +6 до +11 градусов. Также синоптики прогнозируют юго-западный ветер в столичном регионе, скорость которого составит от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление продолжает падать, но все еще находится выше нормы. В воскресенье барометры в Москве покажут 751 миллиметр ртутного столба.

Ранее синоптики рассказали москвичам, когда в столицу придет по-настоящему теплая погода. По данным специалистов, после 15 апреля воздух в Москве прогреется до +15 градусов.