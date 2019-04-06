Самолет компании Japan Airlines проверяют в «Домодедово» из-за угрозы взрыва

Москва, 6 апреля. Вылет самолета в Токио задержан в столичном аэропорту «Домодедово» после анонимного сообщения об угрозе взрыва. По данным источника Федерального агентства новостей, пассажиров самолета эвакуировали.

Инцидент произошел вечером 6 апреля. Сообщение о минировании самолета компании Japan Airlines поступило на электронную почту аэропорта. Правоохранительные органы и взрывники проверяют самолет.

Аэропорт «Домодедово» продолжает работу, несмотря на ЧП с воздушным судном.