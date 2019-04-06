Столичные власти проверяют информацию о пятнах на Москве-реке

Москва, 6 апреля. Специалисты возьмут пробы воды в Москве-реке, сообщил представитель пресс-службы столичного департамента природопользования.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что недалеко от набережной Тараса Шевченко в Москве-реке появились белые пятна неизвестного происхождения. Анализ воды проведут сотрудники Роспотребнадзора.

По данным РИА Новости, на место для обследования реки и выяснения причин загрязнения воды выехали аварийные бригады ГУП «Мосводосток». Ранее сообщалось, что со стороны Первого Бесединского моста в Москве-реке появились бобры, животные строят хатки.

Ученые считают, что это говорит об улучшении экологической ситуации в регионе.