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Столичные власти проверяют информацию о пятнах на Москве-реке

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Столичные власти проверяют информацию о пятнах на Москве-реке

Москва, 6 апреля. Специалисты возьмут пробы воды в Москве-реке, сообщил представитель пресс-службы столичного департамента природопользования.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что недалеко от набережной Тараса Шевченко в Москве-реке появились белые пятна неизвестного происхождения. Анализ воды проведут сотрудники Роспотребнадзора.

По данным РИА Новости, на место для обследования реки и выяснения причин загрязнения воды выехали аварийные бригады ГУП «Мосводосток». Ранее сообщалось, что со стороны Первого Бесединского моста в Москве-реке появились бобры, животные строят хатки.

Ученые считают, что это говорит об улучшении экологической ситуации в регионе.

Автор: Сергей Петров
Источник: РИА Новости
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