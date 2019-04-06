Южный участок БКЛ в Москве сдадут раньше срока

Москва, 6 апреля. Заммэра Москвы по вопросам строительной политики Марат Хуснуллин сообщил, что участок Большого кольца (БКЛ) будет введен раньше срока в 2022 году.

6 апреля он осмотрел ход работ на станции «Воронцовская», к монтажу готовится проходческий щит. По словам Хуснуллина, строительство южного участка идет по графику.

Строители работают в три смены, работы ведутся круглосуточно без перерывов. Заммэра назвал еще одним сложным участком сооружение восточного участка БКЛ, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что с сегодняшнего дня закрыли участок фиолетовой ветки для строительства Некрасовской линии.