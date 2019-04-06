Пропавшую в феврале девочку нашли живой в Подмосковье

Москва, 6 апреля. В подмосковном городе Подольск нашли 14-летнюю девочку, которая пропала в конце февраля, сообщили в группе «УМВД России в Подольске» в социальной сети «ВКонтакте».

Школьница пропала 28 февраля, к ее поиску подключились правоохранительные органы и волонтеры. В сообщении отмечается, что девочка-подросток нашлась.

В УМВД России по городу поблагодарили всех, кто не остался равнодушным к новости об исчезновении девочки и принял участие в поиске, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В феврале пропала звезда телевизионного шоу «Холостяк» Роза Герц, она же Анастасия Матренина.