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В аэропортах Москвы задержали и отменили более 20 рейсов

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В аэропортах Москвы задержали и отменили более 20 рейсов

Москва, 6 апреля. В московских аэропортах 6 апреля отменили и задержали более 20 рейсов. Это подтверждается данными сервиса «Яндекс.Расписания».

В столичном аэропорту «Внуково» задержали и отменили пять рейсов. В «Шереметьево» задержали вылеты шести самолетов, в «Домодедово» — семь рейсов отменили и пять задержали.

В «Жуковском» расписание вылетов самолетов не изменилось, пишет интетнет-издание «Подмосковье сегодня». Ранее синоптики сообщили, что 6 апреля погода в столичном регионе испортится. Ожидаются осадки и похолодание со следующей недели. Погода нормализуется к середине апреля.

Автор: Ирина Селезнева
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