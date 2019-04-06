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Появилось фото подозрительного предмета у здания полиции в Балашихе

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Появилось фото подозрительного предмета у здания полиции в Балашихе

Москва, 6 апреля. Появилось фото подозрительной бочки с проводами и мобильником из подмосковного города Балашиха, где эвакуировали сотрудников полиции. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Бочку с проводами нашли рядом с отделом полиции. Всех сотрудников отдела эвакуировали. На место происшествия прибыли оперативные службы.

Проверку ведут сотрудники ФСБ с привлечением кинологов. Ранее сообщалось, что взрывники проверяют подозрительный предмет.

Автор: Ирина Селезнева
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