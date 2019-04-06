Появилось фото подозрительного предмета у здания полиции в Балашихе

Москва, 6 апреля. Появилось фото подозрительной бочки с проводами и мобильником из подмосковного города Балашиха, где эвакуировали сотрудников полиции. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Бочку с проводами нашли рядом с отделом полиции. Всех сотрудников отдела эвакуировали. На место происшествия прибыли оперативные службы.

Проверку ведут сотрудники ФСБ с привлечением кинологов. Ранее сообщалось, что взрывники проверяют подозрительный предмет.