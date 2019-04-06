Подозрительный предмет проверяют у здания полиции в Балашихе

Москва, 6 апреля. На улице Ленина возле входа в отделение полиции в подмосковном городе Балашиха обнаружили подозрительный предмет, об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Предмет имеет провода, его оттащили на безопасное расстояние. Проверку проводят сотрудники ФСБ, кинологи. Правоохранители эвакуированы из здания.

Ранее сообщалось, что на улице Хачатуряна в Москве эвакуировали мечеть из-за угрозы взрыва.