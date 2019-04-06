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Лишенный прав пьяный водитель въехал в гипермаркет в Новой Москве

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Лишенный прав пьяный водитель въехал в гипермаркет в Новой Москве
Москва, 6 апреля. Нетрезвый водитель за рулем автомобиля Nissan Tiida въехал в гипермаркет в Новой Москве, говорится в сообщении ГУ МВД России по Москве.

Мужчина, ранее лишенный прав, не справился с управлением и спровоцировал ДТП на 47-м километре МКАД. Иномарка повредила двери центрального входа гипермаркета, пострадавших нет.

Правоохранительные органы задержали 31-летнего приезжего. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД, с водителя взяли подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что на Можайском шоссе в Москве произошло смертельное ДТП с участием кроссовера и «Нивы».

Автор: Ирина Селезнева
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