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В Москве составили рейтинг нововведений 2019 года

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В Москве составили рейтинг нововведений 2019 года

Москва, 6 апреля. Проект «Активный гражданин» опубликовал рейтинг нововведений первой половины 2019 года, об этом говорится в сообщении на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Москвичи оценили изменения в области здравоохранения, экологии, транспорта и культуры по пятибалльной шкале. Первое место в рейтинге заняло операционное отделение для новорожденных в больнице Сперанского. Отделение получило современное оборудование, включая матрасы, которые поддерживают температуру тела младенцев.

В Москве составили рейтинг нововведений 2019 года

Горожане высоко оценили работу сотрудников Московского авиационного центра, без которых не обходится эвакуация пострадавших при ДТП в различных районах российской столицы. В среднем с момента вызова вертолет санавиации прибывает за 10-15 минут к месту аварии.

В топ попал заказник «Братеевская пойма», на этой территории находятся 63 вида краснокнижных животных. В том числе здесь можно увидеть более ста пятидесяти видов птиц.

В Москве составили рейтинг нововведений 2019 года

Жителям столицы понравлась идея бесплатного посещения музеев Москвы каждую третью неделю месяца. Кроме того, 45 музеев можно посетить, воспользовавшись для оплаты входа транспортной картой «Тройка».

Среди них Третьяковская галерея, музей нумизматики, другие выставочные комплексы, подведомственные столичному департаменту культуры. Ранее сообщалось, что в Москве работает 19 социально ориентированных проектов на площадках домов добрых дел.

Автор: Юлия Шелковенко
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