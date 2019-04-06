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Почти 20 социальных проектов реализуют в домах добрых дел в Москве

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Почти 20 социальных проектов реализуют в домах добрых дел в Москве

Москва, 6 апреля. Почти 20 социальных проектов реализуют сотрудники московских домов добрых дел, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Работники НКО оказывают помощь детям с ОВЗ, поддерживают инвалидов и молодых мам в поиске работы. На базе домов добрых дел проходят различные мастер-классы и курсы повышения квалификации.

Подобные программы появились благодаря конкурсу «Ваш дом для добрых дел», который состоялся в Москве в 2018 году. Специальная комиссия отобрала 19 долгосрочных социальных проектов, пишет РИАМО.

В каждом доме добрых дел есть помещения для встреч и презентаций, игровые пространства, лектории. Столичные власти реализуют множество социальных программ. К Всемирному дню здоровья москвичи могут проверить артериальное давление и сдать кровь в павильоне МЦД.

Автор: Ирина Селезнева
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