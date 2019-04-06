Ядовитые змеи вышли из спячки в Подмосковье

Москва, 6 апреля. В подмосковном городе Дубна проснулись змеи, первое нападение гадюки произошло на Пике Тяпкина, сообщил местный житель Иван.

С приходом весны в Московской области стали появляться змеи. У рептилий начинается брачный период, поэтому они могут вести себя агрессивно.

При этом гадюки занесены в Красную книгу, их нельзя убивать. Встретить змей можно в городской зоне, на камнях Канала имени Москвы.

В регионе водятся два вида ядовитых гадюк: обкновенная и гадюка Никольского, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».