Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Ядовитые змеи вышли из спячки в Подмосковье

177
0 Оставить комментарий

Ядовитые змеи вышли из спячки в ПодмосковьеМосква, 6 апреля. В подмосковном городе Дубна проснулись змеи, первое нападение гадюки произошло на Пике Тяпкина, сообщил местный житель Иван.

С приходом весны в Московской области стали появляться змеи. У рептилий начинается брачный период, поэтому они могут вести себя агрессивно.

При этом гадюки занесены в Красную книгу, их нельзя убивать. Встретить змей можно в городской зоне, на камнях Канала имени Москвы.

В регионе водятся два вида ядовитых гадюк: обкновенная и гадюка Никольского, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров