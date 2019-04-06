Москвичи смогут проверить давление в павильоне МЦД
0 Оставить комментарий
Москва, 6 апреля. На площади Киевского вокзала в демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров (МЦД) 7 апреля можно будет проверить кровь на содержание холестерина и глюкозы.
Как сообщили в столичном департаменте транспорта, мероприятие приурочено ко Всемирному дню здоровья. Все желающие могут пройти скрининг факторов риска неинфекционных заболеваний.
Москвичи могут измерить рост, вес, артериальное давление и сдать кровь. Давать рекомендации в павильоне МЦД будут ведущие московские врачи.
В этот же день проведут лекции о здоровом питании и поддержке организма. Кроме того, бесплатное обследование горожане могут пройти в больницах в течение всего апреля.